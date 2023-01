IGOR MANGI HOROSKOOP | Mida toob aasta 2023 Neitsile?

Neitsi (24. august – 22. september) elu on olnud viimastel aastatel omapärane, et mitte öelda üleloomulik. Põhjus on kolme müstilise planeedi asetus Neitsi märgi suhtes – need kolm planeeti annavad märku, et praegused südameasjad ja kiindumused on saanud alguse juba eelnevatest eludest.