Mari Ojasaar Parve õe surma-aastapäeval: olen saanud korduvalt inimestelt sõnumeid, kelle kaudu Kiku on tulnud unenäos sõnumit andma

„Olgugi et tunne võib veider olla, kui kellelegi nii sõnumit edastad, et sinu õde tuli minu unes ja ütles nii või naa… Siis mina olen meeletult tänulik, et te olete neid sõnumeid jaganud. Ja ta ikka ja jälle kinnitab mulle, et temaga on kõik hästi – ta on imeilusas kohas,“ jagab Mari Ojasaar Parve oma õe Kristi Ojasaare surma-aastapäeval.