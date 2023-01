Urmas Sõõrumaa suhtest 36 aastat noorema kallimaga: ma ei arvanud, et selline armastus mu ellu võib veel tulla

Tema kallim Alisa Melik (24) ütleb, et tema õpib Urmaselt eelkõige hinnangutevaba suhtumist ja seda, kuidas aktsepteerida kõike, mida pidevalt muutuv elu ette toob. „See mul väga hästi veel välja ei tule, et aktsepteerida kõike,“ ütleb ta muiates. Urmas Sõõrumaa täiendab, et elu põhieesmärk ongi aktsepteerida kõike ja mitte mõista kohut.