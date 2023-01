TOP 25 | Aasta 2022 parimad anime seriaalid

Massiivne anime aasta tähendab seda, et palju olulisi nimesid jääb siit välja. Näiteks jätan täielikult kõrvale „My Hero Academia“ kuuenda hooaja, „Mob Psycho 100“ kolmanda hooaja, „Attack On Titan“ viimase hooaja, „One Piece“ ja „Boruto“. Põhjuseks on nende suurte frantsiiside väsimatus ja tähendus - neid ei pea mainima, sest need juba domineerivad iga lehekülge ja platvormi. Antud juhul lihtsalt raiskaksin nimekirjas ruumi ja võtaksin ära tähelepanu sealt, kus seda rohkem vaja. Samuti jääb mainimata eelmise aasta olulised nimed nagu „Ranking of Kings“, „JoJo’s Bizarre Adventure“ viies hooaeg, „Kaguya-sama: Love Is War - Ultra Romantic“ ja „Made In Abyss: The Golden City Of The Scorching Sun“. Põhjus on lihtne - ühel või teisel põhjusel pole neid vaadanud, seega ei saa neid siin nimekirjas kasutada.