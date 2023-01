„Machina Fausti“ lavastaja Kaupo Kruusiauk: Maria seisukoht oli, et ta ei soovi filmi enne esilinastust näha

„Maria rõhutas mulle kohe alguses, et see peab olema aus film temast. Mina olin ka loomulikult seda meelt. Seda on tore tunda, et sa pole kuidagi vastuolus peategelase ootustega. Ma julgen küll öelda, et meie oma maailmapildis saime ühtmoodi aru. Probleeme stiilis, et mida võib või ei või filmida, tegelikult polnud üldse. Selles mõttes oli väga meeldiv koostegemine,“ sõnab portreefilmi „Machina Faust“ autor Kaupo Kruusiauk.