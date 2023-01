AASTA PARIM FILM | Portreefilm „Machina Faust“ tuli, nägi ja võitis Neitsi Maali

Toona mainis Faust ajalehes KesKus, et filmitegu oli suur julgustükk nii talle endale kui ka režissöör Kruusiaugule: „See on Kaupo ehk keskealise (väga toreda) mehe nägemus minust kui keskealisest naisest, kes on oma elu kuidagi nii elanud, et mitte miski pole päris lihtne ega ka mitte alati tore, aga see-eest huvitav ja pealegi, keegi peale filmikangelase enda pole saanud haiget. Film on kindlasti teistmoodi ja ma oskan Kaupo tööd hinnata.“

Julgustükk julgustükiks, aga nüüd pärgas Eesti filmiajakirjanike ühing „Machina Fausti“ Neitsi Maaliga. Selle peale ei tuldud isegi kuluaarides, kus arutati, milline mullustest filmidest auväärse auhinna endale saab. Ühed pakkusid, et võidu viib „Kalev“, teised aga, et kindel Maali-laureaat on „Vaino Vahingu päevaraamat“. Kõik eksisid. Faust tuli, nägi ja võitis.