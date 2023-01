MAAILMA RIKKAIMAD JA MÕJUKAIMAD LEMMIKLOOMAD: Taylor Swifti kass on kokku kraapinud ligi 100 miljonit dollarit!

Vanatüdrukute kassikarja üle ei maksa nalja visata - kassipidamine võib võimsalt ära tasuda, kirjutab New York Post. Näiteks on USA poptähe Taylor Swifti šoti lontkõrvaline kokku kraapinud 97 miljoni dollari suuruse varanduse. Kuid maailma rikkaima ja mõjukaima lemmiklooma kõrval on see veel köömes!