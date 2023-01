Kirjanik Eia Uus: möödunud aasta oli murdev, laostav ja kasvatav

Kirjanik ja ajakirja tegevtoimetaja Eia Uus (37) kirjutab Anne&Stiilis oma uuest korterist, millesse ta on enda sõnul silmini armunud. „See korter on väiksem kui mu varasemad, aga üksi on sellises kompaktses kohas väga mõnus elada,“ vihjab kirjanik, et käib eluteed ilma kaaslaseta.