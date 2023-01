IGOR MANGI HOROSKOOP | Mida toob aasta 2023 Vähile?

Aasta esimesel kolmel kuul paistab Vähk silma suure aktiivsusega ja osaleb agaralt seltskondlikus elus. Märtsis väheneb seltskondlik suhtlemine nagu ka entusiasm tööülesannete täitmisel. Nüüd huvitab teda armastus. Aga kes võiks seda talle pakkuda? Oma mees või naine on ära tüüdanud ja igavaks muutunud. See loob konflikte lähedastega. Vähi naistel on õnne pigem vanemate meestega.