Mõrvatud allilmajuhi Kalev Kure tütar Madeleyn: mu isa mineviku vari on alati mu seljataga

„Iga kord, kui keegi küsib su vanemate kohta ja sa ütled, et su isa on surnud, siis küsitakse, et mis juhtus, ja sa pead ütlema, et su isa tapeti. See võtab jututahte ära. Sellega seoses on olnud väga veidraid hetki…,“ tunnistab Madeleyn.

Ta meenutab ka kooliaega, kui lapsevanemad ei lubanud enda lastel temaga suhelda ja neil kästi temast eemale hoida.