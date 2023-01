Madeleyn Kurg: mu isa mineviku vari on alati mu seljataga

Mõrvatud allilmaliidri Kalev Kure modellist tütar Madeleyn jagab ühismeedias, milline on olnud tema elu isa karmi mineviku tõttu ja kuidas inimesed teda seetõttu kohelnud on. „Sulle öeldakse, et sa ei tohi leinata, sest ta sai selle, mida ta vääris,“ räägib Madeleyn, kes on alati kadestanud oma sõpru, kellel on olemas isad, kellega erilisi tähtpäevi tähistada või kes neid kaitseksid.