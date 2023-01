Lahked eestlased! „Inglite aeg“ kogus viiele abivajavale perekonnale kenakese summa

„Südamlik tänu kõigile annetajatele, kes märkasid ja aitasid! Kõigi panus on oluline ja muudab saates osalenud perede elu,“ on TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur tänulik kõigile, kes abivajajaid toetasid. „On tõeliselt südantsoojendav, et Eestimaal elab nii palju häid ja lahkeid inimesi, kes hoolimata keerulisest ajast avavad oma südame ka neile, kes on oma murekoormaga üksi jäänud. Ühiselt panustamises on imeline jõud, mis muudab maailma,“ lisas Suur.

„Inglite aeg“ annab kõigile võimaluse abistada Eesti inimesi ja peresid, kelle eluteele on saatus veeretanud ootamatult raskeid katsumusi.

Tänavu oli saates viis liigutavat lugu: Kilingi-Nõmme suurpere kodu põleng, hapnikupuuduses sündinud beebi Marii, vanaema Kersti, väike toitmismasina küljes elav Demily ning pimedaks jääv üksikema Külli.

„Inglite aja“ saatejuhi Tuuli-Ann Freienthali sõnul on imetlusväärne, et hoolimata praegusest ajast, mis paljud eestlaste jaoks on rahaliselt raske, leidsid nii paljud inimesed võimaluse, et „Inglite aja“ saates olnud perekondi aidata.

„Üks asi on raha, ent hoopis teine see, et väga paljud televaatajad võtsid meie perekondadega ühendust, saatsid neile häid soove, kingitusi ja tegid jõuluüllatusi. See kõik on päriselt see, mis taastas abivajajate jaoks usu headusesse,“ rääkis saatejuht.