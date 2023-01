Navratilovat toetab vähivõitluses tema naine, traagilise minevikuga viimane NSV Liidu iluduskuninganna

Tšehhi tenniselegend Martina Navratilova (66) avalikustas hiljuti, et tal on diagnoositud nii kõri- kui rinnavähk. Esmakordselt opereeriti tenniseässal rinnavähki juba tosin aastat tagasi. Nüüd on talle suureks toeks kaunis abikaasa, NSV Liidu viimane iluduskuninganna Julia Lemigova (50), kel on samuti seljataga traagilised heitlused.