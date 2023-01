„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Kirsti Timmer: inimesed võivad end terveks mõelda, edukaks mõelda, aga ka totaalselt haigeks ja surnuks samuti - näiteid elust enesest

Kohtusin oma seekordse külalisega muinasjutulises esoteerikapoes Allikas. Kes poleks kuulnud raadiohääl Kirsti Timmerist, kellest on tänaseks saanud ka tarokaartide põhjal tuleviku ennustaja. Kohvitassi taga räägime temaga saatusest, vastutuse võtmisest, iseenda armastamisest, otsekohesuse vajadusest ja sellest, kuidas enesekindlus on oluline komponent iga inimese elus. Samuti ei saa me mööda ega ümber ka teda viimasel ajal muserdandud laimavatest artiklitest, mistõttu Kirsti on otsustanud võtta jalge alla kohtutee. Uuringi, kui lihtne või keeruline on avaliku elu tegelasel tema kohta esitatud valeväiteid ümber lükata, võidelda hinnanguid andvate ajakirjanikega ning ka kõige lootusetumana tunduvas olukorras õiglus jalule seada. Miks enamus Maarjamaa kuulsuseid sellele käega lööb või läheb lihtsama vastupanu teed - ei nõustugi kollasele meediale enam intervjuusid andma?