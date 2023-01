EKSPERIMENT | Bumble – uue ajastu tutvumisrakendus või järjekordne töllmokkade kants? „Juba sa ignoreerid – ma pole jõudnud siivutuid ettepanekuid tegema hakatagi!“

Nagu aga arvata võib, ei pääse siingi tutvumisrakenduses üle ega ümber seiklejatest. „Vaatan hetkel Netflixi, ent teen seda täiesti üksi. See pole lõbus. Ma ei hakka pikka juttu ajama ja küsin otse: kui spontaanne sa oled?“ uurib minult üks järjekordne välismaa päritolu rosinasilm. „Ehk saaks kokku, jooks veini ja filosofeeriks pisut?“ teeb ta ootamatu ettepaneku. Otsustan tema kirjale mitte vastata. Seepeale saadab härra õige pea emotikoni, andmaks märku, et ootab minu vastust. Üks teinegi välismaa mees on suhtluse soiku jäädes ilmselgelt häiritud. „Juba sa ignoreerid – ma pole jõudnud siivutuid ettepanekuid tegema hakatagi,“ sõnab ta.

Vaatamata tilgale tõrvale meepotis, ei imesta ma, et üha enam noori on otsustanud Tinderist Bumble'isse ümber kolida.