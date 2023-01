Kuue ja poole tonnise lumesaha alla jäänud filmitäht avaldas haiglavoodist foto

Nüüdseks on Renneri pressiesindaja seletanud, et õnnetus juhtus, kui näitleja lükkas oma sissesõiduteed puhtaks, et pereliikmed saaksid pärast ühiselt veedetud vana-aastaõhtut liikvele. „Ta aitas ka naabri maja juurest lund lükata, sest kõik olid seal kandis 24 tundi elektrita olnud ja lund oli tulnud palju,“ vahendab People.com. „Nii et ta aitas kõigil lund rookida, et inimesed pääseksid välja.“ Kohaliku šerifi sõnul oli Renner jäänud 6500-kilose saha alla.