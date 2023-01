HÜVA NÕU | Rahalise vabaduse ekspert Vallo Arumäe: naised, õppige looma endale rahaline tagala, see pole raketiteadus

Rahalise vabaduse ekspert Vallo Arumäe kinnitab, et rahatarkus ei ole sugugi meeste või naiste teema. Jõukus on võimalik igaühe jaoks, kes endasse usub ja otsustab võtta isikliku vastutuse oma majandusliku heaolu eest. Küll aga juhtub naiste puhul tihti nii, et nad annavad kergekäeliselt vastutuse käest mehele arvates, et majandusteemad on rohkem meeste pärusmaa. Muuhulgas näitab statistika, et enam kui 50% abieludest lahutatakse ja naised peavad kogu majapidamisega seotud kulutustega iseseisvalt toime tulema. Kuidas riske maandada ning luua tagala ettenägematuteks olukordadeks?