Oleg Sõnajala kallim Catherine: „Naudime teineteise seltskonda, armastame ning isegi tülitseme ja lepime.“

Koos Oleg Sõnajalaga klõpsatud pilti kirjeldab Catherine inglise keelest tõlgituna nõnda: „Armastada ja olla armastatud on nagu tunda päikese mõlemat külge.“

Oleg Sõnajalg ütleb Õhtulehele, et tema kallim oli valmis fotot jagades suhte avalikuks tegema. Ka tunnistab ta, et on Catherine'is armuõnne leidnud.