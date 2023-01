Naistelehe peatoimetaja Merle Luik pani ameti maha: „Kui silm enam ei sära, tuleb edasi liikuda.“

Üsna vaikselt ja märkamatult on Naisteleht saanud endale uue peatoimetaja, kelleks on Silja Paavle. Senine peatoimetaja Merle Luik pani omal soovil ameti maha. „Väga lühidalt öeldes – väsisin lihtsalt ära. Olen alati olnud seda meelt, et kui silm ikka tööle minnes enam ei sära ja pea headest ideedest ei plahvata, siis on aeg edasi liikuda. Lihtsalt küüntega toolist kinni hoida pole mõtet,” sõnab Merle selgituseks, miks ta ka Naistelehe kollektiivi jaoks raske otsuse jõulukuu algul vastu võttis.

Merlel endal hakkas aga vastav mõte küpsema peas juba sügisel. „Olen viimasel ajal nii palju kokku puutunud lugudega, kus minuvanused inimesed on päris hullult läbi põlenud. Märkasin ka enda juures esimesi märke ja sain aru, et kui ma praegu mingeid samme ei astu, siis poole aasta pärast võin olla märksa kehvemas seisus. Üks mu armas kolleeg ütles seepeale, et ohverdasin õige asja. Arvan sama. Lahkuda oli sellest hoolimata kahju, eks ma ikka nutsin ka paar peatäit,” tunnistab Merle.

Naistelehe peatoimetaja on Merle olnud aegade jooksul kaks korda. Viimane periood kestis viis aastat, millest kolm on olnud kriisiaastad. „Ei salga, nii koroona-aastad kui ka viimane sõja-aasta on olnud meelelahutusajakirja tegemiseks päris keerulised. Aastas 59 ajakirja põnevate teemadega ära täita pole ju naljaasi.”