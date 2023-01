Legendaarne Leningrad Cowboys läks pankrotti

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutas juba novembris, et Soome rahandusministeerium taotleb Sakari „Sakke“ Järvenpääle kuuluvale Leningrad Cowboys Ltd Oy'le pankrotti. Pankrotitaotlus anti kohtusse 11. novembril. Firmal on kaelas 2012. aastal võetud 1,6 miljoni suurune tootearenduslaen, mis pidanuks tasutama seitsme aastaga. Plaanis oli välja töötada „Super Mario“ laadse algusega Leningrad Cowboysi mobiilimäng. Tagastamata on üle miljoni euro.