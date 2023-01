Megastaar Eva Longoria pani Maarjamaa rahvaga pidu! Reet Härmat: ta ütles, et on Eestis toimuvate sündmustega kursis

Buduaari saatejuht ja jumestuskunstnik Reet Härmat muljetab, kuis põrkas Hispaanias toimunud uhkel aastavahetuse peol kokku telesarja „Meeleheitel koduperenaised“ staari Eva Longoriaga. Luksuslikul õhtusöögil pidutsenud eestlased said võimaluse megastaariga ka pilti teha ja juttu rääkida. „Kui Longoria kuulis, et oleme Eestist, ütles ta, et teab, kus Eesti asub ja on [siinsete] sündmustega kursis,“ räägib Reet.