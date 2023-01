Lumesahaõnnetusse sattunud Marveli tähele tehti kaks operatsiooni

Renner viidi pühapäeval oma Nevada osariigi kodu lähedalt helikopteriga haiglasse ning pressiesindaja sõnul on tema seisund endiselt kriitiline, kuid stabiilne. 51aastasele näitlejale on nüüdseks tehtud kaks operatsiooni, ütleb CNNi allikas. Pressiesindaja piirdus vaid seletusega, et tema klient oli saanud tömbi rindkeretrauma ja ortopeedilisi vigastusi.