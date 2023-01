ARVUSTUS | Kas tõesti episoodide järjekord pole oluline? Unikaalne "Kaleidoscope" üllatab formaadiga, kuid põrub püandiga

Eric Garcia on kirjanik, kelle raamatu põhjal valmis Ridley Scotti põnevusfilm „Matchstick Men“ (2003), kus peaosades olid Nicolas Cage ja Sam Rockwell. Aastad peale seda Garcia vaikselt imbus filmikunsti maailma ja kirjutas paar stsenaariumit, millest enim tuntud on „Repo Men“ (2010), peaosades Jude Law ja Forest Whitaker. Tõeline edu saabus hoopis produtsendina kiidetud õudusfilmiga „The Autopsy of Jane Doe“ (2016), mille lavastas norrakas André Øvredal. Tegin Garcia karjäärist kiire ülevaate, sest mehe sulest on tulnud selle aasta esimene uus seriaal „Kaleidoscope“, mis lubab unikaalset elamust. Netflix nimelt on andnud lubaduse, et seriaali võib vaadata mis iganes järjekorras ja iga vaataja kogemus on seega erinev. Uue aasta esimesel päeval suure huviga vaatasin kõik suvalises järjekorras ära ning lubatud trikk küll töötab, kuid see tegelikult juurde ei anna mitte midagi.