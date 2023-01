Ain Mäeots: „Meil sai kõvasti nalja, eriti siis, kui tegime „Majamuuseumi“ sketši – siis ikka naersime korralikult.“

Verivorstil on Jan Uuspõllu nägu ja hääl. Temaga ühes kambas on suši Piret Kalda, sült Indrek Taalmaa ja rosolje Egon Nuter. „Mina, jah, olin kartul,“ naerab ETV sketšisaate „Mis valesti, see uuesti“ üks idee autoreist ning lavastaja Ain Mäeots. Ses pöörases aastavahetuse saates ei võtnud sõna üksnes pidulauasöögid, vaid ka „UV faktori“ tegijad, intellektuaalne suhtedraama „Majamuuseum“ ning koomiline „Eesti laul“.