LEGENDI LAHKUMINE: moekuninganna Vivienne Westwood külvas skandaale, kuid riietas ka printsesse

Kes võinukski arvata, et pungi ristiemaks tituleeritud Vivienne Westwood kuningannalt ordenit vastu võttes mingit võimuvastast vimkat ei viska? Briti moerevolutsionäär keerutas Buckinghami palee ees vallatult ringi ja demonstreeris fotograafidele, et on aluspüksata. Eelmisel neljapäeval 81 aasta vanuses surnud Westwood oli anarhistlik idealist, kirjutab BBC News oma järelehüüdes. 1970ndail šokeeris ta ontlikke britte oma räbalatega, kuid vallutas siis kõrgmoe ning riietas lõpuks ka Briti kuningliku pere liikmeid.