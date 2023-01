Jan Uuspõllu voodi ees seisis tundmatu naise vaim: „Mul hakkas nii külm nagu oleksin jääkamakate vahel olnud.“

Näitleja Jan Uuspõld (49) rääkis ETV saates „Luiskajad“ mitu tõsielulist lugu hetkedest, mil tema eluteelt on läbi kõndinud inimene, kelle enda elu on juba lõppenud. Praegu Indias päikesepaistet nautiv näitleja sõnab Õhtulehele naerda kihistades, et tal polnud tele-eetris mingit probleemi tondijutte rääkida, sest need on temaga päriselt ka juhtunud.