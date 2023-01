Suri pianist ja muusikaõpetaja Leelo Kõlar

Leelo Kõlar alustas klaveriõpinguid algul isa juhendamisel. Aastatel 1939–1940 võttis ta eratunde Bruno Luki juures ning astus 1940. aastal Tallinna Konservatooriumi, kus õppis aastatel 1940–1941 Bruno Luki ning 1941–1944 Erika Franzi klaveriklassis. 1944–1950 jätkas Leelo Kõlar konservatooriumi kõrgemal kursusel Bruno Luki juhendamisel ning võttis samas Heino Elleri käe all kompositsioonitunde. Aastatel 1948–1950 töötas Leelo Kõlar praeguses Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis klaveriõpetajana.

Leelo Kõlar on põhjalikult uurinud klaveriõpetuse metoodikat, korraldanud mudilastele mõeldud kontsertide sarju ning neil ise esinenud, koostanud klaveriõpikuid ning kirjutanud kontserdiarvustusi. Ta on pidanud loenguid metoodika-alastel konverentsidel, juhatanud täienduskoolitusi ja meistrikursusi, osalenud konkursside žüriis.

Leelo Kõlar on kirjutanud raamatud „Riho Päts sõnas ja pildis“ 1981, kus ta oli koostaja ja kaasautor, ning „Klaverijutud“. Aastal 2002 andis ta välja CD „Eesti heliloojate klaverimuusikat lastele ja noortele". Tema enda soolomängud klaverile on 2000. aastal kokku pandud CD-le „Ricordanza“.

Leelo Kõlar oli Eesti Klaveriõpetajate Ühingu asutajaliige, Eesti Autorite Ühingu liige ja Eesti Interpreetide Liidu liige. 1982. aastas pälvis ta ENSV teenelise õpetaja aunimetuse ja 1997. aastal hinnati tema teeneid Valgetähe medaliga. Alates aastast 2002, kui Tallinna Ülikool asutas Riho Pätsi Koolimuusika Fondi, on ta selle tegevuses innukalt kaasa löönud.

Leelo Kõlari kõik neli last – Ele Kõlar, meie seast juba lahkunud Kaja Kõlar, Paap Kõlar ja teisest abielust sündinud Mikk Targo – valisid samuti muusikutee. Kõlarite pere on üks suurimaid muusikute dünastiaid Eestis, kus on nii heliloojaid, dirigente, pianiste, löökpillimängijaid, lauljaid, kitarriste kui ka džäss-, pop- ja rokkmuusikuid.