Suri pianist ja klaveripedagoog Leelo Kõlar

Leelo Kõlari elu jooksul koostatud klaveriõpikud on „Klaveriõpik“ (kaasautor Riho Päts; 1975), „Algus – klaveriõpik algajatele“ (1994), „Pianosta lentoon I–III“ (kaasautor, Helsingi 1992–1995), „Väikesed klaveripalad lastele“ (1996) ja „Klaverisõber“ (2008) ning lastelaulikud „Aastaringis: mudilaste laulik“ (1966), „Lastelaulud“ (1989) ja „Muusikalised mängud“ (1995). Terase, heasoovlikult konstruktiivse ja värvikalt sõnastatud muusikakriitika paremiku koondas Leelo Kõlar 2017. aastal ilmunud kogumikku „Äraspidi tuultes“. Oma isa elu ja pärandi väärtustamiseks pani ta kokku ülevaate „Riho Päts sõnas ja pildis“ (1981) ning 2019. aastal (koos Inge Raudsepa ja Kristi Kiiluga) „Riho Päts ajapeeglis“. 1999. aastal ilmus tema populaarne raamat „Klaverijutud“. 2000. aastal tuli välja Leelo Kõlari sooloplaat „Ricordanza“. Leelo Kõlar on Eesti Klaveriõpetajate Ühingu asutajaliige ja auliige. 1982. aastal omistati talle ENSVL teenelise õpetaja aunimetus. 1997. aastal pälvis Leelo Kõlar Valgetähe medali, 2002. aastal Riho Pätsi Koolimuusika Fondi stipendiumi ja 2013. aastal Eesti Klaveriõpetajate Ühingu Bruno Luki preemia. 2022. aastal andis Eesti Interpreetide Liit Leelo Kõlarile tunnustuspreemia pikaajalise tegevuse eest.

Leelo Kõlari neli last – Ele, Kaja ja Paap Kõlar ning Mikk Targo – on valinud samuti muusikutee, tõustes omas valdkonnas tunnustatud tegijate sekka.

Leelo Kõlar on oma eesmärgikindluse, erakordse pühendumusega ja kirgliku muusikaarmastusega jätnud Eesti klaveri-ilma sügavad jäljed. Olles aastakümneid õpetanud noortele pianistidele süvenemist muusikateosesse ja interpretatsioonikunsti detailidesse, ütleb ta ühes oma intervjuus: „Aga tegelikult kõige parem muusika on hoopis vaikus. Õppigem armastama vaikust. Vaikus juhatab meid kuulama ja tähele panema üllatavaid asju. Vaikus õpetab meid iseennast ära tundma.“ (Leelo Kõlar 2017).