ARVUSTUS | TÕELINE SAASTAKINO: Netflixi „The Witcher: Blood Origin“ on järgmine sotsiaalpoliitilise kaaperdamise ohver

Eelmisel aastal ilmus animatsioon „The Witcher: Nightmare of the Wolf“, mis taaskord oli kvaliteetne. Witcheri seeria tulevik oli helge kuniks ilmus teine hooaeg. Üldises plaanis õnnestunud jätk näitas algmaterjalist nihkumise märke ja peagi tulid uudiseid, et Cavill ja stsenaristid ei saa omavahel läbi. Selgus, et kirjutajad ei tunne algmaterjali ning neil on oma „unikaalne“ visioon. Cavill küll võitles Sapkowski nägemuse eest, kuid kahjuks ta kaotas. Mees selle peale lahkus projekti juurest, mis tõenäoliselt tähendab ka selle seriaali surma. Kolmas hooaeg pole veel ilmunud, kuid märgid viitavad, et sealt midagi head oodata ei ole. Tellitud on ka neljas hooaeg, mis praeguste ennustuste järgi kunagi tegemisse ei jõuagi.