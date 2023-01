Suri ansambli Pointers Sisters liige Anita Pointer

Naise perekonna sõnul on lohutav teadmine, et Anita on viimaks oma tütre Jada ning õdede June ja Bonnie juures.

Hiljem ühinesid duoga ka pere vanemad õed Anita ja Ruth. 1973 anti välja esimene album, millel olev „Yes We Can Can“ kujunes Pointer Sistersi esimeseks hitiks. Nende lauludest on tuntud ka „I'm So Excited“, „Fire“ ja „Slow Hand“.