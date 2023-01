Mari Ojasaare tagasivaade raskele aastale: kogesin kõige sügavamat valu ja kurbust

Kunstnik ja lasteraamatute autor Mari Ojasaar vaatab tagasi möödunud aastale ja nendib, et tegu on olnud äärmiselt raske, ent ka ilusaid hetki täis aastaga. „Kui ühe aasta sisse mahub kõige kallima naise kaotus, kõige kallima naise sünd ja üks imeilus armastuse pidu – siis see aasta on väga täidlane olnud,“ kirjutab Ojasaar Instagramis.