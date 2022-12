"Seksi ja linna" Bigile pole ikka veel vägistamissüüdistust esitatud

9. detsembril 2021 osalesid Mr Bigi osatäitja Noth (68) ja tema naine Tara Wilson „Seksi ja linna“ järje „And Just Like That“ glamuursel esilinastusel. Nädal pärast seda puhkes skandaal: Hollywood Reporteri kõmuloos väitsid kaks naist, et Noth oli nendega vastu nende tahtmist suguühtesse asunud. Lõpuks astus seksuaalrünnaku süüdistustega esile veel kolm naist.