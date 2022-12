PLAANID PAIGAS VÕI LAHTISED? Mida teevad vana-aastaõhtul Reet Linna, Allan Roosileht, NOËP ja Getter Jaani?

Reet Linna tõdeb, et kuna jõulud olid seltskondlikud, siis uus aasta saabub tema jaoks rahulikumalt. „Suuri plaane mul ei ole. Kuna olime jõuluajal terve perega koos Muhus, kust keegi ei saanud ära minna – väga lõbus oli küll – siis vana-aastaõhtul olen kodus. ETV pakub ka nii palju põnevat, mida vaadata,“ ütleb teleajakirjanik, et veedab aasta viimase õhtu oma kodukanali seltsis. „Ilutulestiku suur pooldaja ma pole, aga meil on Meriväljal komme, et inimesed lähevad kodudest alla mere äärde. Ühel aastal oli see tulistamine seal nii hull, et jalgadesse lendasid sähvatused.“