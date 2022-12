Vilja Toomast: „Sain Edgariga kõik selgeks räägitud. Midagi südamele ei jäänud...”

Vilja Toomasti sõnul lootis ta viimase hetkeni, et visa hingega Edgar tuleb ka nüüd, järjekordsest tervise tagasilöögist, välja. Paraku läks teisiti. Ometi olid ekskaasad hakanud just hiljaaegu taas tihemini suhtlema ning enne kui Edgari tervis halvenes kardinaalselt, sai Vilja temaga ka keerulisemad teemad sirgeks rääkida. „Kahju on inimese lahkumisest muidugi. 72 pole ju mingi vanadus, ilmselgelt läks ta liiga vara. Aga ühtegi keerulist teemat südamele ei jäänud ja Edgarist jään ikka mäletama ainult head,” sõnab Vilja Õhtulehele.