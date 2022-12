Raivo Vare: Edgar Savisaar vääriks monumenti!

„Edgar Savisaare roll revolutsioonis ja sellele järgnenud taasvabanemise protsessis oli ülioluline, ta oli selle aja võtmetegelane. Üks olulisemaid võtmetegelasi üldse. Ja taasvabanemise valituses jooksid ju kõik need probleemid ja raskused, mis lahendamist vajasid kokku. Et ta oli tõeline revolutsiooni tribuun ja oli tribuunina omal kohal ja tohutu energiapomm kauba peale. Aga mis juhtus pärast, oli see, et ta ei kohanenud selle uue, vabadusjärgse oluga täielikult ja see on varjutanud tema pärandit.“