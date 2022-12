DRAAMAST JA PISARATEST NIBUNEETIDENI! Millised tõsielustaarid jätsid mööduval aastal kustumatu mulje?

Mööduval aastal tõusis Eesti meelelahutustaevasse uusi tähti nõnda palju, et ka keskmisest agaramal reality-fännil võis kuul kokku joosta ja silme eest virvendama hakata. „Rannamaja“, „Villa“, „Armastuse malev“, „Vallaline kaunitar“ – mida kõike veel! Kui muidu võiks arvata, et tõsielusaates osalemine on lollikindel viis kiire ja kindla tuntuseni, siis nõnda viljakal reality-pinnasel eristumiseks on vaja teatavaid eeliseid ja oskusi. Kes tänavustest tõsielukangelastest jäid Õhtulehe popkultuuri osakonnale enim silma ja millise supervõimega nad rabasid?