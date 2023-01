„Pidevalt lõõbitakse, et kus mul need miljonid on, mis ära kadusid. See on muidugi võimendatud nali,“ räägib Eesti Piimandusmuuseumi juhatuse liige Anneli Siimussaar (50), et viis aastat tagasi lõpu saanud linnapeaameti varjud hiilivad tema taga siiani.