Drew Barrymore valulisest abielulahutusest: „Jõin kogu aeg.“

Kuulsast näitlejadünastiast pärit Drew sattus juba lapsena alkoholi- ja uimastisõltuvusse. Abielu Will Kopelmaniga paistis endise lapstähe ellu viimaks stabiilsust toovat. Nad said kaks tütart: Olive on nüüdseks 10 ja Frankie 8. Kuid abielu purunes nelja aastaga ning 2016. aastal läksid Will ja Drew lahku.