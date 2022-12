Michelle Obama tunnistab suuri abieluprobleeme: "Ma ei talunud Baracki kümme aastat!"

Tulevane USA presidendipaar tutvus advokaadibüroos töötades. Peagi sündisid tütred Sasha ja Malia. Kahel ambitsioonikal inimesel oli raske korraga karjääri teha. Endine esileedi (58) tunnistas oma uut raamatut „The Light We Carry“ reklaamides, et tütred olid väiksena parajad terroristid.

„Inimesed peavad mind õelaks, kui ma seda ütlen: ma ei talunud oma meest kümme aastat,“ ütles Michelle Obama Revolti intervjuus. „Millal see juhtus? Kui need lapsed olid väiksed. Kümme aastat, kui üritasime kumbki oma karjääri üles ehitada ja pidime muretsema kooli pärast ja selle pärast, kes mida teeb, tundsin: „Urrr, see pole üldse võrdne.“"