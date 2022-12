STAN LEE SÜNNIST ON 100 AASTAT: Kuidas Marveli superkangelaste kuningast sai moodsa popkultuuri arhitekt

Täna, 28. detsember, märgib saja aasta möödumist legendaarse Stan Lee sünnist. Stanley Martin Lieber on Rumeenia immigrantide laps, kes nägi ilmavalgust 1922. aasta talvel Manhattanil ja temast kasvas tõeline koomiksite ning superkangelaste kuningas. Mehe kõige domineerivamaks kümnendiks oli 60-ndad, kus tema sulest sündis X-Mehed, Thor, Raudmees, Hulk, Must Panter, Daredevil, Doktor Strange, Fantastiline Nelik, Wonder Man ja Ämblikmees. Tänane Marveli suur kinoversum ei eksisteeriks ilma Stan Lee fantaasiata, seega suure juubeli puhul on tore meest veidi lahke sõnaga meenutada.