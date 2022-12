Siiri Sisask jättis vennaga hüvasti: „Urmas ütles, et ta teab, kus ta kodu on. Sinna ta nüüd teel ongi.“

„Looja andis Urmas Sisaskile imelise anni. Looja lõi ta loojaks,“ ütles Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu oma ärasaatmiskõnes. „Uku Masing on öelnud, et igaüks saab Jumalalt seda, mida ise on andnud teistele inimestele. Urmas saab palju muusikat, avatud taeva ja lõputult tähti.“