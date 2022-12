MILJARD DOLLARIT: „Avatar: vee olemus“ jõudis ihaldatud eesmärgini ainult 12 päevaga

2009. aastal linastunud „Avatar“ on tänaseks maailma enim teeninud film, mille globaalne kinokassa on massiivsed 2,92 miljardit USA dollarit. Juba aasta hiljem kuulutati välja tervelt neli järge, millest esimene ja teine filmiti põhimõtteliselt järjest. Neli järge läheb kokku maksma orienteeruvalt 2 miljardit dollarit, seega surve rahalise edu järele on päris suur.