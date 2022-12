ARVUSTUS | Netflixi „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ hoiab esimese filmi kvaliteedist hammastega kinni

Johnsoni versioon aegumatust teemast tõi turule ka omajagu koopiad, seal hulgas ka Eestis valminud Viaplay seriaali „Kes tappis Otto Mülleri“, kuid „Knives Out“ põhiline ja suurim eristumine oli peategelane Benoit Blanc. Viimase James Bondina tuntud Daniel Craigi kehastatud sarmikas hüperintelligentne detektiiv on Sherlock Holmesi ja Hercule Poiroti sümbioos. Karakter on sedavõrd väärtuslik, et Netflix käis välja 450 miljonit kahe järje eest, millest esimene - „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ - on värskelt saabunud.