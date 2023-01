ÕL VIDEO | KUULUS TIKTOKIS | Bianca Saal lasi sodiaagimärgi otsmikule tätoveerida: Jäärad on parimad!

18 000 jälgijaga tiktokker Bianca Saal (23) on kui kameeleon – juuksevärv vahetub tal tihedasti ja ka tindiplekke tuleb aina juurde. Praegu saab tema ihult kokku lugeda ligi 100 tätoveeringut. Kõige tähenduslikum on ka ise tätoveerijana tegutseva Bianca laubal ilutsev Jäära tähtkuju sümbol. Ta ütleb, et tunneb oma sodiaagimärgi üle uhkust.