HÜVA NÕU | Dr Martin Adamson: rasvtõve ravis on alternatiivi pakkumas ka medikamentoosne ravi

Bariaatria- ja kõhuseina rekonstruktiivkirurg dr Martin Adamson nendib, et medikamentoosne ravi hakkab tasapisi kirurgiale kanna peale astuma. Mõistagi on kirurgia enamlevinud ja tõhusam tööriist, kuid väiksema ülekaalu puhul võib kasu olla ravimitest. Samas on mõlemal juhul vajalik elustiilimuutus – päris kindlat kaalulangust ei garanteeri ükski ravim ega operatsioon.