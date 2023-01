Miks Von Krahli teater vanalinnast kaob? Peeter Jalakas: põhjuseid on palju

„Eks ta natuke kurvaks teeb, sest tegelikult on selles majas Rataskaevu tänavas 80 aastat järjepanu teatrit tehtud. Meie 30 aastat ja enne meid pool sajandit Paul Pinna nimeline rahvateater. Kunagi, väidetavalt, jõudis siia otsapidi ka Aggio Bachmanni Hommikteatri tegevus. Nii et selles mõttes on natukene kahju, et teatri hing siit majast kaob, aga mis siis ikka. Tegemist on ju kaduva kunstiga,“ märgib teatrijuht Peeter Jalakas, kelle käe all sündinud „Libahundi“ lavastusega 31. oktoobril 1992. aastal avati Von Krahli teater.