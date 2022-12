KES JA MIKS LUISKAB? Kristina Pärtelpoeg: kirjutasin lahkumisavalduse sunnitult, mu töökoht oli juba määratud Grete Kullale. MyHitsi juht: Kristina lahkus omal soovil

Kristina sõnul mõjus äkitsene töökaotus talle jääkülma dušina. „Tegelikult nad teadsid, et kui mu vallandavad, võidan ma kohe töövaidluskomisjonis,“ nendib Kristina. „Põhjus oli see, et kuna ma Roometiga (Roomet Poom, hommikuprogrammi teine saatejuht – toim.) ei klappinud, ei hoia nad mind enam. Samas lasid ka Roometi lahti. See tundub imelik, aga arvan, et nad tahtsid minust lihtsalt lahti saada.“