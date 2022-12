ARVUSTUS | Kas keegi John Malkovichile mainis, et see on paroodia? "Meelevangistus" on puhas prügi.

Loo keskel on detektiivid Jake Doyle (Martin Lawrence) ja Mary Kelly (Melissa Roxburgh), kes otsivad abi vangistatud sarimõrvarilt hüüdnimega Kunstnik (John Malkovich). Vaimselt haige mehe abi on vaja, kuna tegutsema on hakanud teda liiga detailselt matkiv sarimõrvar. Kui detektiiv Mary Kunstniku oivalisest kuid metsikust psüühikast vihjeid leida üritab, meelitatakse nad Jake’iga saatanlikku kassi-hiire mängu, kus nad ajaga võidu joostes nii Kunstnikust kui tema matkijast sammu võrra ees peavad püsima. Sünopsise ja treileri põhjal on tegemist kütkestava filmiga, mis selgelt proovib kopeerida „Voonakeste vaikimise“ („The Silence of the Lambs“, 1991) põnevust ja võlu. Melissa Roxburghi („Manifest“) on äärmiselt vaese mehe versioon Clarice'ist (Jodie Fosterist) ja Johni Malkovochi karakter Kunstnik on naiivne ning lohakas Hannibali (Anthony Hopkins) koopia. Toorelt on maha kirjutatud ka David Fincheri trillerist „Se7en“ (1995). Masendav.