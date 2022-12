ARVUSTUS | Sügavast Wednesday Addamsi tegelaskujust on saanud tühi glamuurne suunamudija, kes teeb TikToki-tantse

Netflix tegi sarja reklaamimisel ja turundamisel muljetavaldavat tööd. Kõmu selle ümber levis juba enne 23. novembrit, mil „Wednesday“ Netflixi vaatamiseks üles paisati. Tim Burtoni nimesildiga markeeritud projekt oli kindlasti lõppeva aasta üks oodatumaid. Juba enne esimese teaser'i ilmumist nõustus enamik fänne, et 64aastane visionäär on tõenäoliselt ainuke, kes „Wednesday“ režissööri rolliks sobib ja kes on võimeline kultuslikku Addamsi perekonda just õiges võtmes taaselustama, jäädes originaalteosele truuks. Seda aga kahjuks ei juhtunud ja legendaarse režissööri taktikepi all ilmunud „Wednesday“ oli hoopiski uus õuduskomöödia liik.