Filmimees Jüri Lina on värskest „Avatarist" lummatud: „Pean seda sügavaimaks filmiks läbi aegade!“

„Olen harva kunstiteoste mõjul katarsist tajunud ja nõnda osa saanud hingelisest õilistumisest. See oli sügisel 1979, mil Stockholmis kuulasin Johann Sebastian Bachi la-minoorset kontserti neljale klavessiinile, olles jahmunud, et nii imekaunist ja täiuslikku muusikat on loodud. Hiljem selgus, et Bach oli transkribeerinud Antonio Vivaldi viiulikontserdi teise vormi. Kirjanduses kogesin sama aastal 1967 Mihhail Bulgakovi „Meistrit ja Margaritat“ lugedes. Ja loomulikult Andrei Tarkovski hiilgeteoseid „Solaris“ ja „Stalker“ vaadates. Viimastel aastatel on neid elamusi järjest harvemaks jäänud. Rootsis taastatud Toivo Kurmeti imekaunis „Fragmentaarne sümfoonia“ kuulub samuti katarsist tekitava loomingu hulka. Eri Klasi hinnang oli tabav: „Geniaalne!“ Ent Eestis seda ei mängita.